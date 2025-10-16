Забота о себе
13:30, 16 октября 2025Забота о себе

Людей старше 50 лет предупредили об опасности одного витамина

Гериатр Норман: Из-за избытка витамина А снижается плотность костей
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Гериатр Кристофер Норман предупредил, что избыток витамина А представляет опасность для людей старше 50 лет. Его слова передает издание El Español.

Как отметил Норман, многие люди в этом возрасте в связи с хроническими проблемами со здоровьем начинают употреблять различные биологические добавки. Однако, по его словам, многочисленные исследования показывают, что, например, витамин А можно получать в достаточном количестве, если просто сбалансированно питаться.

«Следует с осторожностью употреблять добавки витамина А, поскольку он может снизить плотность костей, вызвать повреждение печени и боль в суставах», — предупредил врач. Кроме того, при переизбытке этого вещества в организме повышается риск переломов и проблем с подвижностью и равновесием, а эти характеристики критически важны после 50 лет.

Ранее нефролог Данила Пыриков предупредил о проблемах со здоровьем в связи с употреблением витамина D. По его словам, из-за него у человека могут появиться болезни сердца.

