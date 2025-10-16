Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:42, 16 октября 2025Мир

Мадуро осудил устроенные ЦРУ перевороты в Латинской Америке

Мадуро: Латинская Америка отвергает устроенные ЦРУ перевороты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Николас Мадуро

Николас Мадуро. Фото: kremlin.ru / Global Look Press

Глава Венесуэлы Николас Мадуро после сообщений в американских СМИ о том, что ЦРУ получило одобрение правительства Штатов на проведение операций в Венесуэле, отверг вмешательство Центрального разведывательного управления в жизнь латиноамериканских стран. Политик также указал на стремление к миру в карибском и южноамериканском регионах, пишет РИА Новости.

Мадуро выступил на заседании Национального совета по суверенитету и миру.

«До каких пор будут перевороты, устроенные ЦРУ? Латинская Америка их не хочет, не нуждается в них и отвергает их ... мы не хотим конфликта ни в Карибском регионе, ни в Южной Америке», — подчеркнул президент Венесуэлы.

Ранее издание The New York Times, ссылаясь на американских чиновников ранее написало, что Белый дом якобы разрешил ЦРУ проводить секретные операции в Венесуэле. Цель — дестабилизация правительства Мадуро. Как указали журналисты, тайная операция является так называемым «последним шагом США» в отношении Венесуэлы.

До этого американские СМИ также написали, что Дональд Трамп отказался от попыток достичь дипломатического соглашения с Венесуэлой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пообещал обсудить с Зеленским наступление Украины. Он раскрыл, что стало препятствием урегулированию конфликта

    Перед больницей нашли более сотни человеческих костей

    Жена Джастина Бибера обнажила грудь для журнала

    Девушка подняла штангу и опозорилась на весь спортзал

    Ученые предрекли наступающую на Земле катастрофу

    Россиянам назвали способ продлить себе праздники в ноябре

    Маломерная баржа опрокинулась в российском регионе

    Спасатели деблокировали одного из пострадавших после крупного ДТП в Приамурье

    Мадуро осудил устроенные ЦРУ перевороты в Латинской Америке

    Вильфанд предрек экстремально холодную погоду на юге Сибири и ДФО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости