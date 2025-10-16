Мадуро осудил устроенные ЦРУ перевороты в Латинской Америке

Мадуро: Латинская Америка отвергает устроенные ЦРУ перевороты

Глава Венесуэлы Николас Мадуро после сообщений в американских СМИ о том, что ЦРУ получило одобрение правительства Штатов на проведение операций в Венесуэле, отверг вмешательство Центрального разведывательного управления в жизнь латиноамериканских стран. Политик также указал на стремление к миру в карибском и южноамериканском регионах, пишет РИА Новости.

Мадуро выступил на заседании Национального совета по суверенитету и миру.

«До каких пор будут перевороты, устроенные ЦРУ? Латинская Америка их не хочет, не нуждается в них и отвергает их ... мы не хотим конфликта ни в Карибском регионе, ни в Южной Америке», — подчеркнул президент Венесуэлы.

Ранее издание The New York Times, ссылаясь на американских чиновников ранее написало, что Белый дом якобы разрешил ЦРУ проводить секретные операции в Венесуэле. Цель — дестабилизация правительства Мадуро. Как указали журналисты, тайная операция является так называемым «последним шагом США» в отношении Венесуэлы.

До этого американские СМИ также написали, что Дональд Трамп отказался от попыток достичь дипломатического соглашения с Венесуэлой.