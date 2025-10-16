Министр спорта назвал опасность для российского футбола из-за легионеров

Дегтярев: В РПЛ много легионеров, российский футбол может потерять свое лицо

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны (ОКР) Михаил Дегтярев назвал опасность присутствия легионеров в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит РИА Новости.

По мнению функционера, большое количество иностранных игроков в российских клубах приведет к негативным последствиям. «В РПЛ задействовано 177 легионеров и 285 россиян. Последние три сезона мы наблюдаем тревожную тенденцию: количество наших футболистов на поле планомерно снижается. Если ничего не менять, завтра российский футбол рискует потерять лицо», — заявил Дегтярев.

Министр отметил, что планирует ограничить число легионеров к 2028 году. Если лимит будет введен, то их количество будет ограничено десятью в заявке и пятью непосредственно на поле.

Ранее Дегтярев задумался об ужесточении лимита на легионеров в Кубке России по футболу. Функционер провел встречу с комментаторами, которые предложили ему рассмотреть инициативу, и пообещал принять меры.