Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:03, 16 октября 2025Экономика

Объемы проданного за границу мяса подсчитали

Россельхознадзор: Экспорт мяса и мясопродуктов вырос больше чем на 14 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

За девять месяцев 2025 года Россия смогла на 14 процентов увеличить экспорт мяса и мясопродуктов, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Эти данные Россельхознадзора обнародовал ТАСС.

Оказалось, что с января по сентябрь Россия поставила на внешний рынок 665,8 тысячи тонн этих товаров. В частности, экспорт мяса и пищевых субпродуктов птицы вырос на 5,4 процента, до 287,1 тысячи тонн, а свинины — на 35,6 процента, до 205 тысяч тонн, пищевых субпродуктов мелкого и крупного рогатого скота, свиней — на 34 процента, до более 65,9 тысячи тонн.

Кроме того, почти на 90 процентов выросли отгрузки живых животных. Соответствующий показатель достиг 515,4 тысячи голов. Что касается экспорта рыбы и морепродуктов, то они составили порядка 1,1 миллиона тонн.

В конце минувшей недели сообщалось, что с января по октябрь 2025 года Бразилия смогла нарастить поставки мяса в Россию на четверть. С начала года Россия купила мяса у этой страны БРИКС на 404,4 миллиона долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла по Украине удар возмездия «Кинжалами»

    Россиянка отдохнула в двух городах Китая и раскрыла траты на поездку

    В российском городе водитель иномарки сбил женщину, сбежал в кусты и попал на видео

    Россиянам назвали способ избавиться от переплат за продукты

    В ФИФА высказались о возможности провести матч между сборными США и России

    Нетаньяху пообещал полную ликвидацию ХАМАС

    Украина потеряла единственный достойный ответ российским баллистическим ракетам

    Пашинян поделился впечатлениями от встречи с Алиевым

    В Госдуме дали совет оскорбившему российских летчиков генсеку НАТО

    Многодетная россиянка провела на СВО 93 дня и вернулась

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости