Объемы проданного за границу мяса подсчитали

Россельхознадзор: Экспорт мяса и мясопродуктов вырос больше чем на 14 процентов

За девять месяцев 2025 года Россия смогла на 14 процентов увеличить экспорт мяса и мясопродуктов, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Эти данные Россельхознадзора обнародовал ТАСС.

Оказалось, что с января по сентябрь Россия поставила на внешний рынок 665,8 тысячи тонн этих товаров. В частности, экспорт мяса и пищевых субпродуктов птицы вырос на 5,4 процента, до 287,1 тысячи тонн, а свинины — на 35,6 процента, до 205 тысяч тонн, пищевых субпродуктов мелкого и крупного рогатого скота, свиней — на 34 процента, до более 65,9 тысячи тонн.

Кроме того, почти на 90 процентов выросли отгрузки живых животных. Соответствующий показатель достиг 515,4 тысячи голов. Что касается экспорта рыбы и морепродуктов, то они составили порядка 1,1 миллиона тонн.

В конце минувшей недели сообщалось, что с января по октябрь 2025 года Бразилия смогла нарастить поставки мяса в Россию на четверть. С начала года Россия купила мяса у этой страны БРИКС на 404,4 миллиона долларов.