Одесский чиновник назначил себя мэром

Секретарь горсовета Одессы Коваль назначил себя и.о. мэра

Секретарь горсовета Одессы Игорь Коваль подписал распоряжение, по которому сам назначил себя и. о. мэра города в обход голосования в местных органах власти. Текст документа публикует в Telegram издание «Страна.ua».

«Приступаю к исполнению обязанностей Одесского городского главы с 16 октября 2025 года», — говорится в распоряжении от имени Коваля.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова 14 октября. Причиной решения стало якобы наличие у Труханова российского паспорта.

Сам Труханов отказался сложить полномочия до тех пор, пока их не прекратит горсовет. При этом, по его словам, в совете не хватит голосов, чтобы одобрить это решение.

