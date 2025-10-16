Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:16, 16 октября 2025Бывший СССР

Одесский чиновник назначил себя мэром

Секретарь горсовета Одессы Коваль назначил себя и.о. мэра
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Viacheslav Onyshchenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Секретарь горсовета Одессы Игорь Коваль подписал распоряжение, по которому сам назначил себя и. о. мэра города в обход голосования в местных органах власти. Текст документа публикует в Telegram издание «Страна.ua».

«Приступаю к исполнению обязанностей Одесского городского главы с 16 октября 2025 года», — говорится в распоряжении от имени Коваля.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова 14 октября. Причиной решения стало якобы наличие у Труханова российского паспорта.

Сам Труханов отказался сложить полномочия до тех пор, пока их не прекратит горсовет. При этом, по его словам, в совете не хватит голосов, чтобы одобрить это решение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла по Украине удар возмездия «Кинжалами»

    Россиянка отдохнула в двух городах Китая и раскрыла траты на поездку

    В российском городе водитель иномарки сбил женщину, сбежал в кусты и попал на видео

    Россиянам назвали способ избавиться от переплат за продукты

    В ФИФА высказались о возможности провести матч между сборными США и России

    Нетаньяху пообещал полную ликвидацию ХАМАС

    Украина потеряла единственный достойный ответ российским баллистическим ракетам

    Пашинян поделился впечатлениями от встречи с Алиевым

    В Госдуме дали совет оскорбившему российских летчиков генсеку НАТО

    Многодетная россиянка провела на СВО 93 дня и вернулась

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости