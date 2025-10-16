Наука и техника
12:04, 16 октября 2025Наука и техника

Определены простейшие способы уменьшения боли при артрозе

BMJ: Ходьба и плавание уменьшают боль при артрозе коленного сустава
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: GBJSTOCK / Shutterstock / Fotodom

Ученые выяснили, что самые доступные виды физической активности — ходьба, плавание и езда на велосипеде — могут существенно уменьшить боль и скованность при артрозе коленного сустава. Как показало крупное исследование, опубликованное в журнале The BMJ, именно эти аэробные нагрузки лучше всего восстанавливают подвижность, улучшают походку и повышают качество жизни пациентов.

Специалисты проанализировали результаты 217 клинических испытаний, проведенных за последние три десятилетия, с участием более 15 тысяч человек. Они сравнили эффективность различных видов упражнений — от растяжки до силовых тренировок — и пришли к выводу, что аэробная активность стабильно давала наилучшие результаты как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Кроме того, исследователи отметили, что такие занятия полностью безопасны: ни один вид упражнений не вызывал побочных эффектов. По их словам, даже ежедневные прогулки по 20–30 минут способны заметно снизить боль и поддерживать здоровье суставов, а при невозможности ходить можно заменить их плаванием или занятиями на велотренажере.

Ранее специалисты обнаружили, что низкие дозы лучевой терапии способны эффективно снижать боль и улучшать подвижность суставов при артрите коленей.

