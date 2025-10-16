Бывший СССР
Пашинян отверг бегство армян к экскаватору

Пашинян рассказал о состоянии маршрута Трампа в Зангезурском коридоре
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о состоянии маршрута Трампа в Зангезурском коридоре, который соединяет через территорию республики части Азербайджана. Об этом он заявил на брифинге, трансляцию вел Armenpress.

Глава кабмина отметил, что желание общественности о незамедлительном начале работ по реализации проекта маршрута не может быть реализовано быстро. «Мы думаем, что как только говорим маршрут TRIPP (английская аббревиатура маршрута Трампа — прим. «Ленты.ру»), уже на следующий день мы должны бежать к экскаваторам», — заявил он.

Пашинян отметил, что сейчас идет работа над деталями проекта вместе с США. Кроме того, он отверг выход за рамки Вашингтонской декларации, подписанной в Вашингтоне вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым при посредничестве Дональда Трампа.

Ранее Никол Пашинян пожаловался на пробки в Ереване. По его словам, из-за пробок ему пришлось ехать на велосипеде по тротуару.

