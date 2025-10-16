Бывший СССР
Пашинян поделился впечатлениями от встречи с Алиевым

Пашинян заявил, что доволен встречей с Алиевым
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sputnik / Grigory Sysoev / Pool / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что доволен встречей с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в Копенгагене и в целом контактами с Баку. Его слова передает Minval.

«Я доволен нашей встречей в Копенгагене и результатами наших контактов в целом. Я также доволен институционализацией пути к миру. Уважаемые коллеги, мир — это факт», — сказал он.

Ранее Пашинян пожаловался на пробки в Ереване. Он также опубликовал видео, на котором он едет на велосипеде в шлеме.

До этого Пашинян снова выложил видео под музыку, признавшись в любви жене, журналистке Анне Акопян.

