Патриарх Кирилл заявил о неминуемости апокалипсиса

Патриарх Кирилл заявил, что апокалипсис непременно состоится

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что апокалипсис непременно состоится. Об этом сообщает РИА Новости.

Об этом патриарх порассуждал на встрече с участниками фестиваля «Вера и слово» в зале церковных соборов храма Христа Спасителя.

«Конец человеческой цивилизации, с которым будет связано Второе Пришествие — это то, что непременно состоится. В Слове Божьем мы находим некие намерения на то, что может предшествовать этому трагическому и одновременно логичному событию», — сказал он.

По его словам, апокалиптические страхи были присущи христианам на протяжении всей истории. Однако со временем Церковь осознала, что никому не дано осознать, в какой момент наступит пришествие Спасителя.

Ранее Кирилл заявил, что мир приближается к апокалипсису в связи с развитием искусственного интеллекта. По его словам, в случае если нравственность и вера у человечества будут ослабевать, то это может привести к страшным последствиям внедрения искусственного интеллекта.