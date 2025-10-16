Экономика
Путин рассказал об уровне газификации в России

Путин: Уровень газификации в России приблизился к 75 процентам
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Уровень газификации в России подошел к 75 процентам. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Его процитировал ТАСС.

По его словам, данный уровень достиг 74,7 процента. С 2019 года рост составил 6,1 процентных пункта. Глава государства убежден, что этот показатель продолжит расти и в дальнейшем.

В начале сентября председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал о субсидии для подведения газа к дому, на которую имеют право уязвимые категории россиян. По словам парламентария, с 2023 года в России действует программа поддержки граждан, позволяющая компенсировать расходы на подведение газа к участку или покупку и установку газового оборудования. Минимальный размер субсидии составляет 100 тысяч рублей, однако в некоторых регионах сумма может достигать 200 тысяч. Выплаты предназначены для многодетных семей, инвалидов, ветеранов, семей участников боевых действий и граждан с низким уровнем дохода.

