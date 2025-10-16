Путин заявил о стратегической инициативе российских войск в зоне СВО

Путин заявил Трампу о стратегической инициативе российских войск в зоне СВО

Российские военные полностью владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения (ЛБС), заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Об этом пишет РИА Новости.

«Было, в частности, отмечено, что в ходе специальной военной операции российские Вооруженные силы (ВС) полностью владеют стратегической инициативой по всей ЛБС», — подчеркнул он.

Ранее Путин рассказал об успехах ВС РФ в зоне специальной военной операции (СВО) и отметил, что украинские войска отступают по всей линии боевого соприкосновения.

Также он отметил, что подавляющее большинство российских бойцов желают, чтобы Россия достигла целей СВО.