21:42, 16 октября 2025Мир

Путин заявил о стратегической инициативе российских войск в зоне СВО

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Российские военные полностью владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения (ЛБС), заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Об этом пишет РИА Новости.

«Было, в частности, отмечено, что в ходе специальной военной операции российские Вооруженные силы (ВС) полностью владеют стратегической инициативой по всей ЛБС», — подчеркнул он.

Ранее Путин рассказал об успехах ВС РФ в зоне специальной военной операции (СВО) и отметил, что украинские войска отступают по всей линии боевого соприкосновения.

Также он отметил, что подавляющее большинство российских бойцов желают, чтобы Россия достигла целей СВО.

