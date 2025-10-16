Раскрыто число воюющих в рядах ВСУ иностранок

В рядах ВСУ воюет около 40 иностранных женщин-наемниц

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) воюет около 40 представительниц иностранных государств. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Большую часть иностранных наемниц составляют гражданки Польши, Бразилии, Венесуэлы, Великобритании и США. В основном женщины-иностранки служат военными медиками, операторами БПЛА и снайперами. Часть из них — представительницы запрещенного в России движения ЛГБТ, которые отправляются в зону проведения специальной военной операции парами и в дальнейшем публикуют совместные фото с места службы.

Ранее стало известно, что обвиняемая в наемничестве норвежка Сандра Эйра, приехавшая на Украину воевать за ВСУ, сейчас находится в Херсоне.