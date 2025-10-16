Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:31, 16 октября 2025Силовые структуры

Раскрыто число воюющих в рядах ВСУ иностранок

В рядах ВСУ воюет около 40 иностранных женщин-наемниц
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) воюет около 40 представительниц иностранных государств. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Большую часть иностранных наемниц составляют гражданки Польши, Бразилии, Венесуэлы, Великобритании и США. В основном женщины-иностранки служат военными медиками, операторами БПЛА и снайперами. Часть из них — представительницы запрещенного в России движения ЛГБТ, которые отправляются в зону проведения специальной военной операции парами и в дальнейшем публикуют совместные фото с места службы.

Ранее стало известно, что обвиняемая в наемничестве норвежка Сандра Эйра, приехавшая на Украину воевать за ВСУ, сейчас находится в Херсоне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты споры в Пентагоне по поставкам Tomahawk Украине

    Российский регион почти на миллион рублей увеличит выплату новобранцам СВО

    Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о партнерстве с южно-американской страной

    Windows 11 получит важнейшее обновление

    Путин оценил объемы грузоперевозок на автотранспорте в России

    В Петербурге встало метро

    Бортников заявил об участии британской SAS в боях против России

    Россияне назвали главные вайбы заведений общепита в разных городах страны

    ФСБ раскрыла руководителей операции «Паутина»

    Россиянка съела яичницу на завтрак и заболела острой кишечной инфекцией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости