Россиянам назвали способ избавиться от переплат за продукты

Аналитик Патешман: Покупка готовой еды поможет избежать переплат за продукты

Покупка готовой еды (бизнес-ланчей) поможет избежать переплат за продукты питания. Такой совет дал россиянам консультант по личным финансам Александр Патешман, его слова приводит Life.ru.

Аналитик рекомендовал гражданам регулярно употреблять подобную еду на работе и дома. При это нужно внимательно следить за сроком годности бизнес-ланчей, который обычно является ограниченным и составляет 2-3 дня. Если срок годности готовой еды в скором времени истекает, ее можно приобрести со значительной скидкой, отметил эксперт. Это поможет сэкономить на продуктах, резюмировал Патешман.

При покупке готовой еды, добавил он, следует предъявлять карту лояльности. Она может дать дополнительную скидку в размере до 30 процентов. При покупке бизнес-ланчей с истекающим сроком годности подобная схема позволит сэкономить до 50 процентов от стоимости блюда, резюмировал аналитик. «Если срок истекает сегодня или завтра, их можно взять на следующий день, чтобы не ходить дважды», — заключил эксперт.

На фоне роста потребительских цен россияне в последнее время все чаще предпочитают ходить за покупками в так называемые «магазины для бедных». По итогам первой половины 2025 года выручка торговых дискаунтеров в стране выросла на 27 процентов и достигла 642 миллиардов рублей. Суммарное же количество подобного рода точек за отчетный период увеличилось на 9,1 процента, до 11,5 тысячи. Такие сети, поясняют аналитики, обычно используют минимальные наценки на социально-значимые товары, что приводит к повышенному спросу со стороны наименее обеспеченных слоев населения.

