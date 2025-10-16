После открытия аэропорта Симферополя россиянам пообещали билеты по 45 тысяч рублей

РСТ: Билеты в аэропорт Симферополя будут стоить 40-45 тысяч рублей

Российским туристам после открытия аэропорта Симферополя предрекли стоимость билетов в размере 40-45 тысяч рублей. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с aif.ru.

Однако такой ценник будет держаться лишь первое время — затем стоимость снизится до 20-25 тысяч рублей в обе стороны.

Ранее глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что работа над открытием остальных аэропортов юга России идет после возобновления полетов в авиагавань Геленджика. Министр не стал обозначать сроки воплощения задуманного, но подчеркнул, что аэропорт Геленджика точно не будет последним открывшимся. Вскоре после этого возобновила работу авиагавань Краснодара.