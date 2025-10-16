Россияне назвали главные вайбы заведений общепита в разных городах страны

«Поболтать» и «Стильный интерьер» стали главными вайбами общепита городов России

Россияне назвали главные вайбы разных заведений общепита в крупных городах страны. Соответствующее исследование аналитиков геосервиса 2ГИС оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Так, самыми распространенными вайбами в отечественной гастроиндустрии стали «Поболтать» (когда важно не только поесть, но и удобно общаться) и «Стильный интерьер». Такими характеристиками, судя по отзывам и фото гостей, обладают 56 и 52 процента исследуемых заведений общепита в городах-миллионниках соответственно.

Кроме того, в топ-5 также вошли «Просто поесть» (40 процентов), «Кухни мира» (34 процента) и «Пофоткаться» (32 процента). Более редкими вайбами оказались «Красивый вид» (ими обладают 3 процента заведений) и «Необычные вкусы» (4 процента).

Наиболее распространенные вайбы были сформированы искусственным интеллектом на основе анализа справочной информации о заведениях общепита, их фотографий и отзывов посетителей. С технической точки зрения вайбы — это атрибуты кафе и ресторанов, которые помогают выбирать места под определенную цель и настроение, пояснили авторы исследования.

Ранее аналитики этого же сервиса назвали наиболее популярные у жителей разных российских городов национальные кухни. Лидером стала русская кухня.

