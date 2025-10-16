Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
09:51, 16 октября 2025Моя страна

Россияне назвали главные вайбы заведений общепита в разных городах страны

«Поболтать» и «Стильный интерьер» стали главными вайбами общепита городов России
Алина Черненко

Фото: stockfour / Shutterstock / Fotodom  

Россияне назвали главные вайбы разных заведений общепита в крупных городах страны. Соответствующее исследование аналитиков геосервиса 2ГИС оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Так, самыми распространенными вайбами в отечественной гастроиндустрии стали «Поболтать» (когда важно не только поесть, но и удобно общаться) и «Стильный интерьер». Такими характеристиками, судя по отзывам и фото гостей, обладают 56 и 52 процента исследуемых заведений общепита в городах-миллионниках соответственно.

Материалы по теме:
«Русские салаты — за пределами добра и зла» Немец пожил в России, нашел русскую бабушку и узнал о русском авосе. Что его поразило?
«Русские салаты — за пределами добра и зла»Немец пожил в России, нашел русскую бабушку и узнал о русском авосе. Что его поразило?
21 января 2025
«Как вы нам этими санкциями помогли!» Как россияне нашли замену «Макдоналдсу» и научились зарабатывать миллионы на еде
«Как вы нам этими санкциями помогли!»Как россияне нашли замену «Макдоналдсу» и научились зарабатывать миллионы на еде
22 июня 2022

Кроме того, в топ-5 также вошли «Просто поесть» (40 процентов), «Кухни мира» (34 процента) и «Пофоткаться» (32 процента). Более редкими вайбами оказались «Красивый вид» (ими обладают 3 процента заведений) и «Необычные вкусы» (4 процента).

Наиболее распространенные вайбы были сформированы искусственным интеллектом на основе анализа справочной информации о заведениях общепита, их фотографий и отзывов посетителей. С технической точки зрения вайбы — это атрибуты кафе и ресторанов, которые помогают выбирать места под определенную цель и настроение, пояснили авторы исследования.

Ранее аналитики этого же сервиса назвали наиболее популярные у жителей разных российских городов национальные кухни. Лидером стала русская кухня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты споры в Пентагоне по поставкам Tomahawk Украине

    Российский регион почти на миллион рублей увеличит выплату новобранцам СВО

    Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о партнерстве с южно-американской страной

    Windows 11 получит важнейшее обновление

    Путин оценил объемы грузоперевозок на автотранспорте в России

    В Петербурге встало метро

    Бортников заявил об участии британской SAS в боях против России

    Россияне назвали главные вайбы заведений общепита в разных городах страны

    ФСБ раскрыла руководителей операции «Паутина»

    Россиянка съела яичницу на завтрак и заболела острой кишечной инфекцией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости