14:04, 16 октября 2025

Россиянина с провалами в памяти нашли в аэропорту Таиланда при загадочных обстоятельствах

Shot: Российского моряка с провалами в памяти нашли в аэропорту Бангкока
Алина Черненко

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Российского моряка с провалами в памяти нашли в аэропорту Таиланда при загадочных обстоятельствах. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, житель Владивостока Валерий был в составе группы из девяти человек, которая возвращалась на родину из Саудовской Аравии с пересадкой в Бангкоке. Валерий признался, что он был в нормальном состоянии, но по прилете в столицу Таиланда перестал помнить недавние события. Мужчина очнулся в туалете без вещей, денег и билета домой. Его знакомых рядом не было.

Материалы по теме:
На крупнейшем фестивале в США впервые в истории жестоко убили человека. Им оказался россиянин. Что об этом известно?
На крупнейшем фестивале в США впервые в истории жестоко убили человека. Им оказался россиянин. Что об этом известно?
4 сентября 2025
«Я стала игрушкой в чьих-то руках» Отравители охотятся на гостей московских клубов. Как один бокал превращает жизнь жертв в кошмар?
«Я стала игрушкой в чьих-то руках»Отравители охотятся на гостей московских клубов. Как один бокал превращает жизнь жертв в кошмар?
24 апреля 2025

Россиянин обратился за помощью к туристической полиции и волонтерам. Как пишет Telegram-канал, Валерий работает в компании «Лена-Транс», у него есть жена и дочь.

Ранее другой россиянин влюбился в Таиланде в девушку, которая оказалась мужчиной, и пригрозил ей расправой. Он попытался разбить витрину в заведении, где работала его знакомая, камнем и угрожал, что высокопоставленные знакомые его закроют.

