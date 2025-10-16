Россиянина с провалами в памяти нашли в аэропорту Таиланда при загадочных обстоятельствах

Российского моряка с провалами в памяти нашли в аэропорту Таиланда при загадочных обстоятельствах. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, житель Владивостока Валерий был в составе группы из девяти человек, которая возвращалась на родину из Саудовской Аравии с пересадкой в Бангкоке. Валерий признался, что он был в нормальном состоянии, но по прилете в столицу Таиланда перестал помнить недавние события. Мужчина очнулся в туалете без вещей, денег и билета домой. Его знакомых рядом не было.

Россиянин обратился за помощью к туристической полиции и волонтерам. Как пишет Telegram-канал, Валерий работает в компании «Лена-Транс», у него есть жена и дочь.

