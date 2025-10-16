Россиянка отдохнула в двух городах Китая и раскрыла траты на поездку

Российская путешественница отдохнула в Китае с подругами и раскрыла траты на поездку на одного человека. Об этом она рассказала на странице @iamnastyabog в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Автор ролика побывала в Пекине и Шанхае в течение недели. Визы, отели и билеты обошлись ей в 100 тысяч рублей, однако с безвизовым режимом можно уложиться в 90 тысяч рублей. Посещение парка Universal Beijing Resort в Пекине и шанхайского Disneyland туристка оплатила заранее и отдала за это 17 тысяч рублей.

Скоростной поезд между городами обошелся в 7 тысяч рублей. 35 тысяч рублей путешественница потратила на еду, сувениры, развлечения и такси по городу. Еще около 3 тысяч рублей ушло на связь. В итоге на одного человека вышло около 170 тысяч рублей.

Ранее посольство России дало собирающимся в Китай туристам один совет — оформить медицинскую страховку. В дипведомстве напомнили, что финансовые расходы на медицинские услуги полностью зависят от путешественника.