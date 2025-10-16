Россиянка перенесла три операции после похода в фитнес-клуб

В Перми женщине раздробило кости в фитнес-клубе

В Перми женщина перенесла три операции после похода в местный фитнес-клуб. Об этом сообщает Telegram-канал Ura.ru.

Инцидент произошел во время одной из тренировок. На ее ногу упал 50-килограммовый груз. В результате произошедшего у россиянки оказались раздроблены кости.

В течение двух месяцев женщина не могла ходить, а также перенесла три операции. После случившегося она решила подать иск в суд.

