Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:44, 16 октября 2025Россия

Россиянка перенесла три операции после похода в фитнес-клуб

В Перми женщине раздробило кости в фитнес-клубе
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Перми женщина перенесла три операции после похода в местный фитнес-клуб. Об этом сообщает Telegram-канал Ura.ru.

Инцидент произошел во время одной из тренировок. На ее ногу упал 50-килограммовый груз. В результате произошедшего у россиянки оказались раздроблены кости.

В течение двух месяцев женщина не могла ходить, а также перенесла три операции. После случившегося она решила подать иск в суд.

Ранее в Москве пьяный инструктор по вождению сбил стоящих на светофоре мотоциклистов. На представленных кадрах видно, как автомобиль Renault Duster буквально таранит пару мотоциклистов. От удара молодых людей подбрасывает в воздух.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп рассказал о долгом разговоре с Путиным. О чем они договорились?

    Сувенирные деньги позволили мужчине обмануть россиянина на 10 миллионов рублей

    Гоблин оценил возможность съездить в Европу

    Tesla создала агрессивный беспилотник

    В Москве рухнувшее с 50-го этажа окно дома едва не придавило человека

    Венгрия заявила о готовности провести встречу Путина и Трампа

    Трамп оценил возможность встречи Путина и Зеленского

    В России рассказали о беспокойствах Трампа во время разговора с Путиным

    Пятерых коней заметили в подмосковном дворе

    Эстония закроет частично проходящее по территории России шоссе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости