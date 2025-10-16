Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
10:30, 16 октября 2025Спорт

Российская фигуристка назвала преимущество жизни в Пекине перед Москвой

Фигуристка Усачева заявила, что жизнь в Китае намного дешевле, чем в Москве
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Российская фигуристка Дарья Усачева, работающая детским тренером в Китае, назвала преимущество жизни в Пекине перед жизнью в Москве. Ее слова приводит Sports.

Спортсменка заявила, что жизнь в Китае намного дешевле, чем в Москве. Она рассказала, что такси стоит около 150 рублей, а продукты в магазинах удивляют качеством и дешевой ценой. «Я бы не поехала работать туда, если бы в Москве было выгоднее», — подчеркнула россиянка.

Ранее Усачева сравнила юных китайских фигуристов с российскими. По ее словам, дети в Китае более послушные и тихие, чем в России.

Усачева завершила карьеру в 2023 году. Она выступала в женском одиночном катании, тренировалась под руководством Этери Тутберидзе, а в 2020 году стала серебряным призером чемпионата мира среди юниоров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил, что Индия пообещала ему не покупать российскую нефть. В Нью-Дели поспешили объясниться

    Сотрудница российского салона связи продала Украине данные клиентов

    На епископа РПЦ заявили в прокуратуру после его проповедей

    Шансы Трампа сорвать поставки нефти из России в Индию оценили

    Мужчина надругался над малолетней россиянкой и получил срок

    Зеленский назначил защитника прав военных

    Пригожин высказался о попадании песни Валерии на «Грэмми»

    Вэнс высказался о чате молодых республиканцев с расизмом и шутками про изнасилования

    Популярный футболист попросил поклонников пожертвовать ему почку

    Возможную остановку боевых действий связали с христианским праздником

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости