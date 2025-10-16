Российская фигуристка назвала преимущество жизни в Пекине перед Москвой

Фигуристка Усачева заявила, что жизнь в Китае намного дешевле, чем в Москве

Российская фигуристка Дарья Усачева, работающая детским тренером в Китае, назвала преимущество жизни в Пекине перед жизнью в Москве. Ее слова приводит Sports.

Спортсменка заявила, что жизнь в Китае намного дешевле, чем в Москве. Она рассказала, что такси стоит около 150 рублей, а продукты в магазинах удивляют качеством и дешевой ценой. «Я бы не поехала работать туда, если бы в Москве было выгоднее», — подчеркнула россиянка.

Ранее Усачева сравнила юных китайских фигуристов с российскими. По ее словам, дети в Китае более послушные и тихие, чем в России.

Усачева завершила карьеру в 2023 году. Она выступала в женском одиночном катании, тренировалась под руководством Этери Тутберидзе, а в 2020 году стала серебряным призером чемпионата мира среди юниоров.