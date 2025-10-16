Наука и техника
10:24, 16 октября 2025Наука и техника

Российская «Молния-2» поразила цель в тылу ВСУ на рекордной дальности

ТАСС: Российский дрон «Молния-2» поразил цель ВСУ на дальности 82 километра
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российский ударный дрон «Молния-2» проник в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) и поразил там цель на рекордной дальности — 82 километра. Об этом со ссылкой на оператора ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 1-й Славянской бригады 51-й армии группировки войск «Центр» с позывным Радистка сообщает ТАСС.

«Сам беспилотник может улететь, учитывая ветер, учитывая батарейку, на большие расстояния. У нас максимум получалось улетать на 82 километра», — рассказала боец.

Радистка добавила, что в ее подразделении чаще всего операторы «Молнии-2» в качестве боевой части дрона используют противотанковые мины ТМ.

Ранее Telegram-канал «Военный осведомитель» заметил, что в сентябре по интенсивности применения российские дроны-камикадзе «Молния-2» обогнали аппараты серии «Ланцет».

В октябре газета «Известия» написала, что главными особенностями «Молнии-2» являются «мощная боевая часть и дальность действия, сочетающиеся с низкой ценой благодаря потоковому производству».

