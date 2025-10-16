Россия
10:18, 16 октября 2025Россия

Российская пенсионерка упала под колеса автобуса и попала на видео

Во Владивостоке пенсионерка упала под колеса автобуса, прыгая в салон
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Во Владивостоке 66-летняя пенсионерка упала под колеса автобуса, пытаясь запрыгнуть в салон. Действия россиянки попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

На представленных кадрах видно, как женщина решает заскочить внутрь движущегося общественного транспорта. Ее попытка оказывается неудачной — пенсионерка падает. К ней на помощь сразу подбегает водитель автобуса.

По предварительным данным, транспорт проехал по руке пенсионерки. Пожилую женщину отвезли в больницу.

До этого сообщалось, что в подмосковном Воскресенске не поставленный на ручник автомобиль переехал пенсионерку. Прохожие услышали крики о помощи и вызвали бригаду медиков. Россиянку госпитализировали с тяжелыми травмами.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель автобуса сбил пенсионерку, шедшую по пешеходному переходу.

    Все новости