Российский школьник разрезал ногу на отдыхе в аквакомплексе

В Стерлитамаке в Башкирии десятилетний школьник разрезал ногу на отдыхе в аквакомплексе в торговом центре (ТЦ) «Громада». Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

Мать пострадавшего россиянина пояснила, что он играл в детской зоне и поранил стопу. Из ТЦ ребенка госпитализировали.

Сотрудники аквакомплекса не принесли извинений семье, в полиции отказываются предоставлять ответ уже месяц, поделилась женщина.

Директор термального комплекса также отказалась комментировать произошедшее, сославшись на то, что во всем виноваты родители.

До этого стало известно, что в Омске 16-летний школьник порезал лоб одноклассника канцелярским ножом во время занятий в школе.

Удалось выяснить, что оба российских ученика на учете в органах внутренних дел в прошлом не состояли.