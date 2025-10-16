Россия
08:24, 16 октября 2025

Российский школьник разрезал ногу на отдыхе в аквакомплексе

В Стерлитамаке десятилетний школьник разрезал ногу на отдыхе в аквакомплексе
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

В Стерлитамаке в Башкирии десятилетний школьник разрезал ногу на отдыхе в аквакомплексе в торговом центре (ТЦ) «Громада». Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

Мать пострадавшего россиянина пояснила, что он играл в детской зоне и поранил стопу. Из ТЦ ребенка госпитализировали.

Сотрудники аквакомплекса не принесли извинений семье, в полиции отказываются предоставлять ответ уже месяц, поделилась женщина.

Директор термального комплекса также отказалась комментировать произошедшее, сославшись на то, что во всем виноваты родители.

До этого стало известно, что в Омске 16-летний школьник порезал лоб одноклассника канцелярским ножом во время занятий в школе.

Удалось выяснить, что оба российских ученика на учете в органах внутренних дел в прошлом не состояли.

    Все новости