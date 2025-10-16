Россия
Российский вуз пригрозил отчислением пришедшему на лекцию в женском платье студенту

Ярославский вуз пригрозил отчислением пришедшему на лекцию в платье студенту
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Руководство Ярославского университета имени Демидова пригрозило отчислением студенту, который пришел на лекцию в женском платье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

В одном из пабликов ранее появилось видео, на котором в вуз якобы приходят силовики и просят студента пройти вместе с ними. Парень при этом находился в женском вечернем платье и туфлях на каблуках.

В университете подчеркнули, что вуз многие годы проводит системную работу по сохранению и укреплению традиционных ценностей. После выявления указанного факта со студентом организовали профилактическую беседу, а затем инициировали его привлечение к административной ответственности.

«В дальнейшем при продолжении противоправного поведения будет рассмотрен вопрос об отчислении данного студента из вуза», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее студент Российского государственного социального университета (РГСУ), который заявил, что его лишили отсрочки от армии после слов о вожде СССР Иосифе Сталине и существовании репрессий в период его правления, обратился за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову.

