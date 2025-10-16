Шарий сообщил о сотне дронов в небе над Украиной

В небе над Украиной в ночь на 16 октября находится около 100 дронов. Об этом сообщил блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

Он отметил, что только в Харьковской области насчитали около 60 беспилотников. При этом, судя по приложенной карте, в областном центре дроны замечены не были.

«Еще одна крупная группа курсом на Днепропетровскую область», —написал Шарий.

Ранее сообщалось, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ударили по пивному заводу и складу «Новой почты» в Нежине Черниговской области.