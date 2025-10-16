Сибига рассказал о коренном тюркоязычном народе Украины

Признание гагаузов коренным народом Украины станет справедливым шагом. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает «Интерфакс-Украина».
По его словам, на Украине проживает около 130 национальных сообществ, среди которых гагаузы являются «важным мостиком» между страной и тюркским миром. Он добавил, что Киеву близок лозунг Европейского союза «единство в многообразии». Сибига также обвинил Россию в покушении на «самобытность каждого народного сообщества» Украины.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова возмутилась приговором, вынесенным главе Гагаузской автономии в Молдавии Евгении Гуцул. По ее словам, действия президента Молдавии Майи Санду по отношению к Гуцул являются позором, напастью и бедой, напавшей на страну и ее народ.
До этого Гуцул приговорили к семи годам тюрьмы. Вместе с ней к шести годам заключения приговорили Светлану Попан, которую также обвиняют в финансовых махинациях.