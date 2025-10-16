Культура
11:52, 16 октября 2025Культура

Сломавшей руку Успенской назначили повторную операцию

Mash: Рука Любови Успенской может частично потерять подвижность после перелома
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Рука певицы Любови Успенской после операции, которая потребовалась ей из-за перелома, может частично потерять подвижность. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, врачи рекомендовали артистке носить фиксирующий бандаж, который можно снимать только ночью, а также запретили любые физические нагрузки, указав на то, что певице необходим «строгий покой минимум на две недели». «Перевязку она носит, но от выступления на День города в Ереване отказаться не смогла», — говорится в сообщении.

Канал сообщает, что у Успенской высокий риск частичной утраты подвижности руки, ей назначили повторную операцию — через месяц вставленную пластину будут удалять. Стоимость хирургического вмешательства, анализов и наблюдения составит 200-250 тысяч рублей, уточняет Mash. «После вмешательства певицу ждет несколько месяцев реабилитации и регулярные контрольные рентгены, чтобы следить за сращением костей», — пишет источник.

Ранее главный врач клиники реабилитации Сергей Длин заявил, что восстановление Любови Успенской после операции может занять от трех месяцев.

3 октября стало известно, что певица сломала руку.

