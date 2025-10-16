Фицо: Дорогие энергоносители поставили под вопрос санкции против России

Словакия отказывается обсуждать новые санкции против России до тех пор, пока не будут выполнены два ее условия. Об этом заявил премьер-министр этой страны Европейского союза Роберт Фицо. Его процитировало издание Politico.

По словам Фицо, он не заинтересован в рассмотрении новых пакетов санкций против России до тех пор, пока Европейский совет не даст Европейской комиссии инструкции о том, как бороться с кризисом в автомобильной промышленности и высокими ценами на энергоносители. Из-за последнего, как подчеркнул премьер-министр, европейская экономика становится совершенно неконкурентоспособной.

Как пояснил Фицо, Словакия будет выступать против шагов по усилению поддержки Украины и сокращению финансирования российского военного бюджета. Кроме того, в беседе с председателем Европейского совета Антониу Коштой он пообещал отказать в поддержке соответствующего совместного заявления.

Фицо удивился, что Украина снова рассматривается как приоритетная тема. Вместо этого Брюссель должен поставить на первое место вопрос экономической конкурентоспособности, отметил он.

По мнению главы словацкого правительства, обсуждая ситуацию на Украине, Европейский союз прикрывает неспособность решать свои проблемы.