10:46, 16 октября 2025Экономика

Ряд регионов России предупредили о скором снегопаде

Синоптик Вильфанд: Снег на этой неделе выпадет на юге Архангельской области
Виктория Клабукова

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Жители европейской части России в ближайшее время застанут первые снегопады. Регионы, где ожидается снег, агентству ТАСС назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По сведениям синоптика, на европейской территории страны снег выпадет уже на этой неделе. «Небольшой и не повсеместный, но уже европейская часть тоже не будет полностью свободна от снега», — поделился Вильфанд. В частности, снег вскоре прогнозируется на юге Архангельской области и юге Республики Коми. На сегодняшний день снежный покров уже образовался на всей территории Дальнего Востока, за исключением Приморского края. Однако и там снег выпадет уже к концу недели, отмечает метеоролог. Столичные жители уже видели снег в октябре, напомнил Вильфанд, но он был мокрым и растаял еще в воздухе.

Как ранее сообщил метеоролог, снег покрыл уже более 60 процентов территории России. При этом в ряд российских регионов зима пришла раньше климатической нормы. Раньше срока зимняя погода настала в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах, частично на Урале — в Ханты-Мансийском автономном округе. В Новосибирской, Омской, Томской областях и Кемерово столбики термометров опустились на 6-8 градусов ниже нормы.

