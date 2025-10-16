Россия
06:34, 16 октября 2025

Средства ПВО отразили атаку БПЛА в российском регионе

Слюсарь: Средства ПВО сбили БПЛА в 4 районах Ростовской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в четырех районах Ростовской области: Чертковском, Каменском, Шолоховском и Верхнедонском. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Никто из людей не пострадал. Последствий на земле не зафиксировано», —написал губернатор Ростовской области.

В ночь на 15 октября под ударом Вооруженных сил Украины оказался ряд российских регионов. Средствами ПВО были сбиты 59 беспилотников. «Лидером» по их уничтожению стали расчеты, развернутые в Ростовской области — над ней было сбито 17 БПЛА.

Кроме того, 15 октября в период с 16:00 до 21:00 средства ПВО сбили два беспилотника самолетного типа в Белгородской области.

