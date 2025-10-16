Стали известны причины отмены концерта американской группы в России

Группа Hollywood Undead отменила концерт в РФ из-за травли украинцев в соцсетях

Группа Hollywood Undead отменила концерты в России — все из-за буллинга в соцсетях. Украинцы завалили американцев оскорблениями и пообещали продолжать это бесконечно. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, на решение музыкантов повлияла атака в социальных сетях со стороны украинских пользователей, которые начали угрожать артистам отписками и удалением их композиций из плейлистов. Hollywood Undead также обвинили в алчности и «спонсировании геноцида».

Известная рэп-кор-группа изначально должна была приехать в Россию впервые с 2019 года. 28 мая коллектив планировал выступить в Москве, 30 мая дать концерт в Санкт-Петербурге. Но после анонса ближайших выступлений вдруг решили отложить визит в Россию.

Ранее стало известно, что группа Hollywood Undead заявила об отмене концертов в РФ. «Видимо, правильный момент еще не настал», — сообщили в концертном агентстве «Мельница».