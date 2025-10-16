Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
18:07, 16 октября 2025Культура

Стали известны причины отмены концерта американской группы в России

Группа Hollywood Undead отменила концерт в РФ из-за травли украинцев в соцсетях
Андрей Шеньшаков

Фото: Imago / Globallookpress.com

Группа Hollywood Undead отменила концерты в России — все из-за буллинга в соцсетях. Украинцы завалили американцев оскорблениями и пообещали продолжать это бесконечно. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, на решение музыкантов повлияла атака в социальных сетях со стороны украинских пользователей, которые начали угрожать артистам отписками и удалением их композиций из плейлистов. Hollywood Undead также обвинили в алчности и «спонсировании геноцида».

Известная рэп-кор-группа изначально должна была приехать в Россию впервые с 2019 года. 28 мая коллектив планировал выступить в Москве, 30 мая дать концерт в Санкт-Петербурге. Но после анонса ближайших выступлений вдруг решили отложить визит в Россию.

Ранее стало известно, что группа Hollywood Undead заявила об отмене концертов в РФ. «Видимо, правильный момент еще не настал», — сообщили в концертном агентстве «Мельница».

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это кость в горле США». Трамп разрешил ЦРУ операции против дружественной России страны. Приведет ли это к прямому конфликту?

    82-летняя женщина выстрелила в мужа в доме престарелых

    Нагрянувшие в администрацию российского города силовики забрали документы

    Украинский футболист извинился за лайк видео с Жириновским

    Изнасилованная толпой мужчин на глазах мужа в Индии туристка решила продолжить путешествие

    На Украине раскрыли подробности об ударе по учебному центру ВСУ

    63-летняя телеведущая отказалась от участия в шоу со словами «лучше бы стала проституткой»

    Преступник выдал себя за бездомного и изнасиловал туристку на вокзале в Азии

    В ЦБ рассказали о больших проблемах на российском рынке жилья

    Яна Поплавская возмутилась отсутствием у Пугачевой статуса иноагента

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости