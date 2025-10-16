Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:35, 16 октября 2025Экономика

Найденной ноге от памятника Сталину нашли применение

Общественник предложил кидать мелочь в найденную ногу от памятника Сталину
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал «V1.RU | Новости Волгограда»

В бетонную ногу, оставшуюся от бывшего памятника Иосифу Сталину, предложил кидать мелочь. О возможном применении фрагмента мемориала пишет портал V1.RU.

С таким предложением выступил местный общественник Сергей Островский. Найденный 200-килограммовый сапог генсека он перевез к одной из школ Волгограда и обложил булыжником. Активист считает лучшим назначением для выкопанной ноги Сталина — кидать в нее монеты на удачу. «Чтобы жесткий сапог жесткого руководителя наконец заработал на нашей земле», — пояснил свое решение Островский.

Бетонная нога от демонтированного памятника генералиссимусу была откопана во время коммунальных работ. Сапог высотой в 1,2 метра был откопан на глубине трех метров. По одной из версий, фрагмент принадлежал памятнику, снесенному еще в 60-х годах. Волгоградский краевед в свою очередь предложил установить ногу Сталина на отдельный постамент в одном из городских парков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп и Путин проведут телефонный разговор

    Выдвинута неожиданная версия о бесследном исчезновении российской семьи в тайге

    В России принято решение по банкиру из списка Forbes

    Центробанк заявил о рекордных резервах России

    Стилист назвал россиянкам выдающее в них провинциалок содержимое сумки

    Еще в одном российском регионе начались проблемы с бензином

    Мужчина с похмелья перепутал газировку с чистящим средством и выпил его

    Вскрылось участие экс-главы аппарата Партии пенсионеров в крупной мошеннической схеме

    Украина получила первые партии оружия в рамках PURL

    В Киеве назвали необходимые для наступления ВСУ условия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости