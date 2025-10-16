Найденной ноге от памятника Сталину нашли применение

Общественник предложил кидать мелочь в найденную ногу от памятника Сталину

В бетонную ногу, оставшуюся от бывшего памятника Иосифу Сталину, предложил кидать мелочь. О возможном применении фрагмента мемориала пишет портал V1.RU.

С таким предложением выступил местный общественник Сергей Островский. Найденный 200-килограммовый сапог генсека он перевез к одной из школ Волгограда и обложил булыжником. Активист считает лучшим назначением для выкопанной ноги Сталина — кидать в нее монеты на удачу. «Чтобы жесткий сапог жесткого руководителя наконец заработал на нашей земле», — пояснил свое решение Островский.

Бетонная нога от демонтированного памятника генералиссимусу была откопана во время коммунальных работ. Сапог высотой в 1,2 метра был откопан на глубине трех метров. По одной из версий, фрагмент принадлежал памятнику, снесенному еще в 60-х годах. Волгоградский краевед в свою очередь предложил установить ногу Сталина на отдельный постамент в одном из городских парков.