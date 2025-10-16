Россия
Стало известно о смерти пожавшего руку Путину на параде Победы ветерана

MK.RU сообщил о смерти ветерана Кизюна, пожавшего Путину руку на параде
Фото: Roman Denisov / Global Look Press

Генерала-полковника Николая Кизюна, который пожал руку президенту России Владимиру Путину на параде Победы, не стало. О смерти ветерана сообщил «Московский комсомолец».

Кизюну было 97 лет. Других подробностей о ситуации не приводится.

Известно, что Кизюн мог остаться без жилья из-за вдовы своего сына. К пенсионеру, как сообщалось, без предупреждения пришла вдова покойного с сыном и нотариусом. Родственники убедили ветерана с плохим слухом и зрением подписать документы, заявив, что сделать это попросил его сын. Пенсионер согласился и в результате лишился прав на квартиру, сбережений покойного и другого имущества, которое мог получить по наследству. В ситуацию вмешался Следственный комитет.

Ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил о смерти ветерана Великой Отечественной войны Спартака Сычева, расписавшегося в 1945 году на стене Рейхстага. Сычев участвовал в битвах на Курской дуге и подо Ржевом, а также освобождал Киев.

    Все новости