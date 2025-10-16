Стало известно о телефонном разговоре Путина и Трампа

Журналист CBS сообщил о начале телефонного разговора Путина и Трампа

Американский лидер Дональд Трамп созвонился с президентом России Владимиром Путиным. Об этом на своей странице в Х сообщил журналист CBS Аарон Наварро со ссылкой на источник в Белом доме.

«По словам представителя Белого дома, телефонный разговор президента Трампа с президентом России Путиным должен состояться сейчас», — написал он.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что вечером у президента России не исключен международный телефонный разговор. Представитель Кремля не уточнил с кем будет разговаривать Путин.

Позже о возможном разговоре двух лидеров сообщил портал Axios. Отмечалось, что разговор с российским коллегой Владимиром Путиным запланирован перед встречей Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме.