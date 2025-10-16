Трамп пообещал обсудить с Зеленским свой разговор с Путиным

Трамп заявил, что обсудит с Зеленским свой разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп пообещал обсудить с украинским коллегой Владимиром Зеленским свой разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

«Президент Зеленский и я встретимся завтра в Овальном кабинете, где обсудим мой разговор с президентом Путиным и многое другое. Я считаю, что сегодняшний телефонный разговор принес большой прогресс», — заявил глава Белого дома.

Трамп провел двухчасовой разговор с Путиным 16 октября. По его словам, в ходе диалога был достигнут «большой прогресс». Американский лидер также рассказал о будущей встрече с российским коллегой, она планируется в Будапеште.

