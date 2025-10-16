Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:17, 16 октября 2025Мир

Трамп пообещал обсудить с Зеленским свой разговор с Путиным

Трамп заявил, что обсудит с Зеленским свой разговор с Путиным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп пообещал обсудить с украинским коллегой Владимиром Зеленским свой разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

«Президент Зеленский и я встретимся завтра в Овальном кабинете, где обсудим мой разговор с президентом Путиным и многое другое. Я считаю, что сегодняшний телефонный разговор принес большой прогресс», — заявил глава Белого дома.

Трамп провел двухчасовой разговор с Путиным 16 октября. По его словам, в ходе диалога был достигнут «большой прогресс». Американский лидер также рассказал о будущей встрече с российским коллегой, она планируется в Будапеште.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп рассказал о долгом разговоре с Путиным. О чем они договорились?

    Исполнявшая на улице запрещенную песню певица получила срок

    Дегтярев оценил первое признание дискриминации в отношении российских атлетов

    Умер звезда «Великолепного века» Ариф Эркин Гюзельбейоглу

    В Венгрии отреагировали на телефонный разговор Путина и Трампа

    ВСУ атаковали объекты энергетики в Курской области

    Гибель военкора Зуева объяснили попыткой Киева блокировать объективную информацию

    Разговор Путина и Трампа состоялся по инициативе России

    Путин заявил о стратегической инициативе российских войск в зоне СВО

    Путин поддержал идею Трампа о встрече в Будапеште

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости