Трамп рассказал о текущей ситуации с преступностью в США

Трамп: Ситуация с преступностью в США иногда хуже, чем в Афганистане
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Американский глава Дональд Трамп заявил, что ситуация с преступностью в Соединенных Штатах иногда хуже, чем в Афганистане. Об этом политик упомянул во время общения с журналистами, пишет РИА Новости.

«Мы спасем все наши города и очистим их от преступности, как это бывает в других странах. Вы иногда слышите про Афганистан и другие города, в наших городах ситуация с преступностью хуже, чем та, которую они могут себе представить», — посетовал политик.

Также Трамп пообещал остановить этот процесс с возросшей преступностью в Штатах.

Ранее сообщалось, что президент США решил покрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет, чтобы она раскалялась на солнце и не давала мигрантам возможности перелезать.

Также в администрации Трампа выступили с заявлением, что Демократическая партия США и их сторонники поддерживают преступность.

В свою очередь, полковник армии США в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор рассказал, что Штатам сейчас нужно выиграть войну против преступности внутри страны.

