Трамп рассказал о положительной оценке Путина бомбардировщиков на Аляске

Президент США Трамп заявил, что Путин оценил бомбардировщики на Аляске

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский глава Владимир Путин на встрече на Аляске оценил американские бомбардировщики. Его слова приводит «Интерфакс».

«Путин, когда мы ехали на Аляске мимо них, он сказал: "Это действительно сработало". И это так», — подчеркнул глава Белого дома.

Трамп отметил, что речь шла о демонстрации американских бомбардировщиков.

До этого американский лидер рассказал, что враждебные отношения российского президента Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского мешают урегулированию на Украине.

До этого Трамп уточнял, что Путин и Зеленский «ненавидят друг друга» до такой степени, что это не позволяет им «говорить друг с другом».