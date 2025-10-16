Экономика
10:15, 16 октября 2025Экономика

Трамп собрался создать фонд для финансирования Украины за счет пошлин на китайские товары

Telegraph: Трамп предлагает помогать Украине за счет пошлин в отношении Китая
Дмитрий Воронин

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп работает над «фондом победы» для Украины, который, как ожидается, собираются финансировать за счет новых американских пошлин на импорт китайских товаров. Об этом пишет Telegraph.

По данным издания, Трамп поручил главе Минфина Скотту Бессенту представить соответствующий план европейцам накануне визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского. При этом в публикации говорится, что такие идеи не особо популярны в Европе и ранее сталкивались с сопротивлением со стороны правительств стран ЕС.

В последние дни глава Соединенных Штатов вновь заговорил о тарифе на импорт из КНР в размере 100 процентов. Также он заявил, что две страны находятся в состоянии торговой войны. При этом в рамках нового плана речь якобы уже идет о 500-процентном сборе на импорт из Китая с направлением вырученных средств на закупку оружия для ВСУ.

