Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:28, 16 октября 2025Интернет и СМИ

Трампа заподозрили в желании сравняться с Путиным в одном показателе

Yle: Президент США Трамп хочет иметь столько же ледоколов, сколько Путин
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп решил приобрести у Финляндии ледоколы, поскольку желает, чтобы его страна сравнялась по этому показателю с Россией. В таком стремлении американского главу заподозрила историк Саара Матала, пишет Yle.

«Трамп хочет иметь столько же ледоколов, сколько [президент России Владимир] Путин. В то же время он хочет показать, что Соединенные Штаты и Финляндия являются союзниками и у них хорошие отношения», — заявила эксперт.

Матала также указала: тот факт, что Вашингтон договорился с Хельсинки о покупке ледоколов, сам по себе не является чем-то принципиально новым. Уточняется, что в период холодной войны Финляндия практически договорилась о продаже ледоколов Соединенным Штатам.

«Во время холодной войны ледоколы играли центральную роль в дипломатических отношениях между Финляндией и такими сверхдержавами, как Соединенные Штаты и Советский Союз», — говорится в материале.

На встрече с главой Финляндии Александром Стуббом Трамп сообщил, что в рамках сделки между Хельсинки и Вашингтоном будет построено 11 ледоколов.

Ранее стало известно, что Финляндия присоединится к инициативе по закупкам у США оружия для передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявил министр обороны страны Антти Хяккянен.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Один налог повысят в нескольких регионах России. Власти объяснили это тем, что население богатеет

    Названы районы Москвы с самыми выгодными условиями по ипотеке

    С семейной парой россиян жестоко расправились во время отпуска в Армении

    Россиянам предложили выбрать имя детенышу орангутангов Бату и Мишель

    Стало известно о возможной отставке генерала из переговорной группы России в Стамбуле

    Российский пенсионер решил заживо сжечь возлюбленную на глазах у внука

    Россиянин отпинал утопившего кота абьюзера

    Предсказано возможное решение ЦБ по ключевой ставке в России

    Цена iPhone 17 Pro в России рухнула

    Путин назвал чушью отказ западных компаний от обслуживания энергетики в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости