Трампа заподозрили в желании сравняться с Путиным в одном показателе

Yle: Президент США Трамп хочет иметь столько же ледоколов, сколько Путин

Президент США Дональд Трамп решил приобрести у Финляндии ледоколы, поскольку желает, чтобы его страна сравнялась по этому показателю с Россией. В таком стремлении американского главу заподозрила историк Саара Матала, пишет Yle.

«Трамп хочет иметь столько же ледоколов, сколько [президент России Владимир] Путин. В то же время он хочет показать, что Соединенные Штаты и Финляндия являются союзниками и у них хорошие отношения», — заявила эксперт.

Матала также указала: тот факт, что Вашингтон договорился с Хельсинки о покупке ледоколов, сам по себе не является чем-то принципиально новым. Уточняется, что в период холодной войны Финляндия практически договорилась о продаже ледоколов Соединенным Штатам.

«Во время холодной войны ледоколы играли центральную роль в дипломатических отношениях между Финляндией и такими сверхдержавами, как Соединенные Штаты и Советский Союз», — говорится в материале.

На встрече с главой Финляндии Александром Стуббом Трамп сообщил, что в рамках сделки между Хельсинки и Вашингтоном будет построено 11 ледоколов.

Ранее стало известно, что Финляндия присоединится к инициативе по закупкам у США оружия для передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявил министр обороны страны Антти Хяккянен.