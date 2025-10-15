Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:27, 15 октября 2025Мир

Еще одна страна присоединилась к закупкам у США оружия для Украины

Министр обороны Хяккянен: Финляндия присоединится к закупкам оружия США для ВСУ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Pierre Crom / Getty Images

Финляндия присоединится к инициативе по закупкам у США оружия для его передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщил министр обороны страны Антти Хяккянен, его выступление транслировалось на официальном сайте НАТО.

«Мы знаем, что это оружие имеет решающее значение для обороны Украины, и каждая европейская страна должна иметь возможность участвовать в этой программе поддержки», — заявил Хяккянен.

По словам главы Минобороны, Финляндия всегда оказывала большую поддержку Украине, однако теперь намерена продемонстрировать, что «все страны должны каким-то образом участвовать» в закупках.

Ранее Хяккянен заявил, что Россия наращивает силы и якобы продолжит быть угрозой для НАТО после окончания украинского конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ совершили массовый сброс умных бомб на позиции российских войск в зоне СВО

    Суд определился с помилованным президентом России политиком

    Глава МИД Польши назвал причину для передачи ракет Tomahawk Украине

    Россияне стали чаще врать в резюме

    Назван самый популярный в России люксовый автомобиль

    Захарова уличила Макрона в нацеленности на эскалацию с Россией

    В России отреагировали на слова главы МИД Польши о готовности Украины воевать три года

    Банк России оценил ситуацию на авторынке

    В России допустили снижение ставки по семейной ипотеке

    В России объяснили требование Пентагона увеличить закупку у США оружия для Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости