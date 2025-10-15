Еще одна страна присоединилась к закупкам у США оружия для Украины

Министр обороны Хяккянен: Финляндия присоединится к закупкам оружия США для ВСУ

Финляндия присоединится к инициативе по закупкам у США оружия для его передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщил министр обороны страны Антти Хяккянен, его выступление транслировалось на официальном сайте НАТО.

«Мы знаем, что это оружие имеет решающее значение для обороны Украины, и каждая европейская страна должна иметь возможность участвовать в этой программе поддержки», — заявил Хяккянен.

По словам главы Минобороны, Финляндия всегда оказывала большую поддержку Украине, однако теперь намерена продемонстрировать, что «все страны должны каким-то образом участвовать» в закупках.

Ранее Хяккянен заявил, что Россия наращивает силы и якобы продолжит быть угрозой для НАТО после окончания украинского конфликта.