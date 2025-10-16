Путешествия
Трансвеститы украли у туриста десятки тысяч рублей и ударили сотрудника отеля в Таиланде

Алина Черненко

Фото: Peerapon Boonyakiat / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Два трансвестита (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) ограбили туриста из Индии и ударили сотрудника отеля, который попытался им помешать, на тайском курорте Паттайя. Подробностями истории поделилось местное издание Bangkok Post.

Уточняется, что вечером в среду, 15 октября, 47-летний индиец пригласил в свой номер тайку в возрасте 25-30 лет и пообещал дать ей 500 батов (около 1,2 тысячи рублей). Но, оказавшись в отеле, женщина потребовала у туриста больше денег, а после его отказа позвала двух трансвеститов.

Злоумышленники вскоре прибыли в отель и украли у гостя около 25 тысяч батов (более 60 тысяч рублей). После этого они напали на сотрудника, который пришел в номер, чтобы устранить конфликт, и скрылись с места вместе с вызвавшей их женщиной.

Ранее туристов в Паттайе предупредили о нападении на отдыхающих банды уличных проституток-трансгендеров. Одной из их жертв едва не стал японский путешественник, с которого попытались снять золотую цепь.

    Все новости