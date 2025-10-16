Тревожная привычка нового любовника заставила женщину усомниться в себе

Коуч по отношениям Колин Нолан дала совет женщине, которую заставила усомниться в себе тревожная привычка нового любовника. Письмо читательницы и ответ специалистки приводит Mirror.

По словам автора письма, ей за 40, и недавно она начала встречаться с веселым и красивым парнем. Единственная проблема — он не может поддерживать с ней общение на расстоянии, часто не отвечает на сообщения днями и не любит говорить по телефону. «Его стиль общения — практически никакого общения — заставляет меня чувствовать себя неуверенно и задаваться вопросом, а кто я ему вообще. И я постоянно проверяю свой телефон, не вышел ли он на связь, а это неприятно», — посетовала она. В ответ на просьбу изменить формат общения мужчина заявил, что он просто не «приклеен» к телефону.

В ответ Нолан отметила, что в такие моменты действительно легко усомниться в ценности отношений для партнера. При этом, по ее мнению, попытки давить на таких людей ни к чему не приведут. «Этот человек избегает общения, и чем больше вы давите на него, тем больше он убегает. Такие люди также время от времени присылают "хлебные крошки" внимания после нескольких дней отсутствия связи. В результате вы теряете покой, а оно того не стоит», — уверяет специалистка. Она подчеркнула: если человеку кто-то действительно нравится, он не позволит себе так себя вести с ним.

