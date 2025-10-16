Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:01, 16 октября 2025Забота о себе

Тревожная привычка нового любовника заставила женщину усомниться в себе

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom  

Коуч по отношениям Колин Нолан дала совет женщине, которую заставила усомниться в себе тревожная привычка нового любовника. Письмо читательницы и ответ специалистки приводит Mirror.

По словам автора письма, ей за 40, и недавно она начала встречаться с веселым и красивым парнем. Единственная проблема — он не может поддерживать с ней общение на расстоянии, часто не отвечает на сообщения днями и не любит говорить по телефону. «Его стиль общения — практически никакого общения — заставляет меня чувствовать себя неуверенно и задаваться вопросом, а кто я ему вообще. И я постоянно проверяю свой телефон, не вышел ли он на связь, а это неприятно», — посетовала она. В ответ на просьбу изменить формат общения мужчина заявил, что он просто не «приклеен» к телефону.

Материалы по теме:
«Такого я еще не видела» Американцы обнажаются и покупают квартиры голышом. Почему за ними следят миллионы зрителей?
«Такого я еще не видела»Американцы обнажаются и покупают квартиры голышом. Почему за ними следят миллионы зрителей?
22 августа 2021
«Так старательно прикрывают гениталии, как будто это монстры» Российские нудисты о своем теле, сексе и свободе
«Так старательно прикрывают гениталии, как будто это монстры»Российские нудисты о своем теле, сексе и свободе
2 июня 2019

В ответ Нолан отметила, что в такие моменты действительно легко усомниться в ценности отношений для партнера. При этом, по ее мнению, попытки давить на таких людей ни к чему не приведут. «Этот человек избегает общения, и чем больше вы давите на него, тем больше он убегает. Такие люди также время от времени присылают "хлебные крошки" внимания после нескольких дней отсутствия связи. В результате вы теряете покой, а оно того не стоит», — уверяет специалистка. Она подчеркнула: если человеку кто-то действительно нравится, он не позволит себе так себя вести с ним.

Ранее Нолан дала совет замужней 40-летней женщине, которая потеряла интерес к сексу после вторых тяжелых родов. Нолан предположила, что женщину может удерживать от секса подсознательный страх снова забеременеть.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пообещал обсудить с Зеленским наступление Украины. Он раскрыл, что стало препятствием урегулированию конфликта

    Россиянка побывала в Армении и описала ее жителей словами «почти не разводятся»

    Шарий сообщил о сотне дронов в небе над Украиной

    В результате ДТП с автобусом в Приамурье погиб человек

    Гиены за день покалечили двух женщин в одном районе

    Тревожная привычка нового любовника заставила женщину усомниться в себе

    Полицейского и сотрудника банка заподозрили в хищении выплат вдове бойца СВО

    «Оземпик» оказался способен менять реакцию организма на алкоголь

    В Одессе заявили о готовности бороться с киевской властью

    Центр по восстановлению сектора Газа начнет работу в ближайшее время

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости