В России отреагировали на сообщения о подготовке диверсий на «Турецком потоке»

Лондон хочет поднять градус эскалации по всему миру диверсиями на «Турецком потоке», считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Цель готовящейся атаки он назвал в беседе с «Лентой.ру».
Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил о подготовке британцами совместно с Украиной диверсий на «Турецком потоке».
«Вполне может быть, потому что англичане всегда славились своими провокационными действиями. Это мастера провокаций. Вполне могут готовить, потом подставят украинцев, как всегда, как и на "Северных потоках", чтобы поднять градус эскалации по всему миру и постараться рассорить Россию с теми странами, которые пользуются "Турецким потоком"», — поделился депутат.
До этого Бортников также сообщил, что спецслужбы Запада хотят спровоцировать массовые беспорядки в России. Запад также пытается создать в России искусственные очаги напряженности.