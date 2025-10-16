Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:12, 16 октября 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на сообщения о подготовке диверсий на «Турецком потоке»

Колесник: Лондон хочет поднять градус эскалации диверсиями на «Турецком потоке»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Лондон хочет поднять градус эскалации по всему миру диверсиями на «Турецком потоке», считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Цель готовящейся атаки он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил о подготовке британцами совместно с Украиной диверсий на «Турецком потоке».

«Вполне может быть, потому что англичане всегда славились своими провокационными действиями. Это мастера провокаций. Вполне могут готовить, потом подставят украинцев, как всегда, как и на "Северных потоках", чтобы поднять градус эскалации по всему миру и постараться рассорить Россию с теми странами, которые пользуются "Турецким потоком"», — поделился депутат.

До этого Бортников также сообщил, что спецслужбы Запада хотят спровоцировать массовые беспорядки в России. Запад также пытается создать в России искусственные очаги напряженности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Крым

    На Западе заявили о тройном ударе Зеленского по Одессе

    В российском городе уличная певица получила протокол о дискредитации ВС РФ

    Создан смартфон с роборукой

    На Западе указали на фатальную ошибку Зеленского

    В российском городе мужчина склонял детей к наркотикам и насиловал

    Врач сравнила вред от сигарет и вейпов

    Миранчук сравнил атмосферу на стадионах в США и России

    47-летняя Любовь Толкалина показала лицо без макияжа

    Кладоискатель-новичок нашел королевский медальон за 369 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости