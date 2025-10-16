В России отреагировали на сообщения о подготовке диверсий на «Турецком потоке»

Колесник: Лондон хочет поднять градус эскалации диверсиями на «Турецком потоке»

Лондон хочет поднять градус эскалации по всему миру диверсиями на «Турецком потоке», считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Цель готовящейся атаки он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил о подготовке британцами совместно с Украиной диверсий на «Турецком потоке».

«Вполне может быть, потому что англичане всегда славились своими провокационными действиями. Это мастера провокаций. Вполне могут готовить, потом подставят украинцев, как всегда, как и на "Северных потоках", чтобы поднять градус эскалации по всему миру и постараться рассорить Россию с теми странами, которые пользуются "Турецким потоком"», — поделился депутат.

До этого Бортников также сообщил, что спецслужбы Запада хотят спровоцировать массовые беспорядки в России. Запад также пытается создать в России искусственные очаги напряженности.

