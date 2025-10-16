Экономика
Центробанк заявил о рекордных резервах России

ЦБ: Международные резервы России достигли почти 730 миллиардов долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

По состоянию на 10 октября 2025 года международные резервы России достигли рекордных 729,5 миллиарда долларов. Об этом сообщается на сайте Центрального банка.

За неделю данный показатель увеличился на семь миллиардов долларов, или на процент. Как отметил регулятор, основной причиной этого стала положительная переоценка.

Ранее, 7 октября сообщалось, что международные резервы России держатся на историческом максимуме. Так, 1 сентября они составляли 689,458 миллиарда долларов, а в конце дня 26 сентября — 713,3 миллиарда.

За 2024 год международные резервы выросли почти на два процента и к началу 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов.

Во второй половине первого месяца осени стало известно, что запасы золота в международных резервах России уменьшились в августе до минимума почти за два с половиной года.

