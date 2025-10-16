Наука и техника
03:57, 16 октября 2025Наука и техника

Ученые предрекли наступающую на Земле катастрофу

Исследование: Повышение уровня моря может привести к гибели прибрежных городов
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Повышение уровня моря из-за продолжающихся выбросов парниковых газов может привести к уничтожению прибрежных городов. Об этом говорится в исследовании ученых из канадского Университета Макгилла.

Ученые выяснили, что в зоне повышенного риска затопления находятся населенные пункты в Юго-Восточной Азии, Южной и Центральной Америке, а также Африке. Уточняется, что из 840 миллионов зданий на исследуемой территории при повышении уровня моря на 20 метров к 2100 году могут пострадать 136 миллионов.

Ранее ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников заявил, что ряд прибрежных российских городов могут оказаться под угрозой затопления из-за глобального потепления и повышения уровня воды в Мировом океане.

