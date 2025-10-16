В африканской стране захотели запустить рейсы в Санкт-Петербург

В Марокко захотели запустить рейсы из Касабланки в Санкт-Петербург

Власти Марокко захотели запустить рейсы из Касабланки в Санкт-Петербург. Об этом заявил глава МИД африканской страны Насер Бурита, его слова приводит РИА Новости.

На пресс-конференции после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым его марокканский коллега отметил, что такая мера послужит «поступательному развитию туристического сектора».

Министры иностранных дел двух государств встретились в Москве в четверг, 16 октября. В ходе встречи глава марокканского внешнеполитического ведомства передал приветствие российскому лидеру Владимиру Путину от короля Мухаммада VI.

