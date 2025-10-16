Бывший СССР
В Грузии оштрафовали главу ОБСЕ

МВД Грузии оштрафовало председателя ОБСЕ Валтонен за посещение акции протеста
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Mikko Stig / Reuters

В Грузии оштрафовали председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), главу МИД Финляндии Элину Валтонен. Об этом пишет информационное агентство IPN со ссылкой на МВД страны.

Сообщается, что размер штрафа европейскому чиновнику составил пять тысяч лари (около 145,9 тысячи рублей). Причиной стало посещение Валтонен акции протеста в Тбилиси 14 октября.

«МВД Грузии "за перекрытие проезжей части" наложило на действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Финляндии Элину Валтотен штраф в размере пяти тысяч лари. Указанную информацию агентству "Интерпрессньюс" уже подтвердили в МВД Грузии», — говорится в публикации.

15 октября стало известно, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отказался от встречи с Валтонен из-за ее участия в митинге. Позднее он также обвинил председателя ОБСЕ во лжи об отмене переговоров.

