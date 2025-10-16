В Казахстане 19-летний футболист умер после футбольного матча

В Казахстане 19-летний футболист клуба «Хан-Тенгри» умер после матча

19-летний нападающий клуба «Хан-Тенгри» Диас Тулеу скончался после матча 25-го тура Первой лиги чемпионата Казахстана. Об этом клуб сообщил в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Трагедия произошла в Алма-Ате в матче против «Экибастуза», который завершился со счетом 4:0 в пользу хозяев. На 62-й минуте Тулеу почувствовал себя плохо, сел на газон и попросил партнера размять ноги. Вскоре состояние футболиста ухудшилось, и его унесли с поля на носилках. Позже стало известно, что игрок скончался.

Диас Тулеу был воспитанником футбольного клуба «Кайрат» и в сезоне 2024/2025 перешел в «Хан-Тенгри» на правах свободного агента. В текущем сезоне он принял участие в 25 матчах, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

Казахстанская федерация футбола выразила соболезнования родственникам умершего игрока. В организации отметили, что проведут расследование причин произошедшего.