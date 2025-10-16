Мир
13:01, 16 октября 2025Мир

В Кремле ответили на вопрос о судьбе Башара Асада

Песков: Кремлю нечего сообщить о судьбе экс-президента Сирии Башара Асада
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Кремлю по итогам переговоров российского лидера Владимира Путина и его сирийского коллеги Ахмеда Аш-Шараа нечего сообщить о том, что касается судьбы экс-президента Сирии Башара Асада. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«По Асаду здесь нам нечего сообщить в этом контексте», — сказал он, отвечая на вопрос, обсуждалась ли судьба Асада во время встречи в Кремле.

Ранее Песков заявил, что стороны не обсуждали возможность ответного визита Путина в ходе переговоров.

15 октября Ахмед Аш-Шараа прибыл в Москву с официальным визитом, в ходе которого президент России Владимир Путин принял его в Кремле.

В ходе переговоров лидер Сирии заявил о намерении перезапустить отношения с Россией. Он также заверил, что у страны будет серьезная роль в развитии «новой Сирии», так как Москву и Дамаск объединяет историческая связь.

