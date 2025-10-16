В Кремле рассказали об одном из главных тезисов в разговоре Путина и Трампа

Ушаков: Трамп и Путин говорили о сотрудничестве после конфликта на Украине

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп говорили о дальнейшем сотрудничестве после завершения конфликта на Украине, это стало одним из главных тезисов американского лидера, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Один из главных тезисов американского президента сводился к тому, что завершение конфликта на Украине открывало бы колоссальные, это он подчеркивал, перспективы для развития экономического сотрудничества США и России», — заявили в Кремле.

Трамп провел двухчасовой разговор с Путиным 16 октября. По его словам, в ходе диалога был достигнут «большой прогресс». Глава Белого дома также рассказал о будущей встрече с российским коллегой, она планируется в Будапеште. Он также пообещал обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским свой разговор с российским лидером.

