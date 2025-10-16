Мир
В НАТО усомнились в способности Tomahawk измененить положение ВСУ на фронте

FT: В НАТО не верят, что поставки Tomahawk Киеву изменят положение ВСУ на фронте
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Фото: Department of Defense / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

В НАТО не верят, что возможные поставки американских крылатых ракет большой дальности Tomahawk Киеву изменят положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Могут ли они изменить ситуацию? Короче говоря, нет. Высокопоставленный представитель НАТО заявил, что Tomahawk "дополнят то, чего Украина уже добилась" с помощью атак беспилотников большой дальности», — говорится в материале.

Марк Канчиан, бывший сотрудник Пентагона, работающий в Канадской службе разведки и безопасности, согласился с ним. По его мнению, переломным моментом могла бы стать «не сами Tomahawk, а их запуск волнами».

Ранее газета The Washington Post писала, что президент США Дональд Трамп поставит ВСУ ракеты Tomahawk только в случае «полного тупика» в переговорах с Москвой.

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер назвал спекуляциями разговоры о возможности поставок Tomahawk. Он отметил, что никакое оружие не поможет Киеву переломить ход боевых действий в свою пользу.

